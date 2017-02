Preparada para dar la batalla

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Después de dos años de recibir tratamiento alternativo y natural para erradicar el cáncer de mama, Rosa María Moreno comenzará con quimioterapia y así poder eliminar el tumor maligno.



Cuando se enteró de su padecimiento pensó que moriría de inmediato, pues le sugirieron hacer una mastectomía completa, a lo que ella dijo un rotundo no porque había otros tratamientos.



Rosa María Moreno, de 56 años de edad, contó que fue un golpe muy duro saber de su enfermedad, pero que tuvo esperanza y buscó ayuda en algo que pocos buscan, en tratamientos naturales



"No había iniciado un tratamiento médico por temor, por falta de información, pensé que yo podría erradicar el cáncer con tratamientos alternativos, pero ya me dijeron que tenía que ser a la par con tratamiento médico.



"La verdad es que el tratamiento alternativo sí funciona, la base es la alimentación y me di cuenta de eso porque me hicieron estudios y salí muy bien de todo aunque el médico me dijo que el tratamiento natural me hubiera funcionado mejor si lo hubiera llevado a la par con el tratamiento médico", relató.



Esta semana Rosa María Moreno recibirá quimioterapia y aunque le teme a los efectos secundarios está consciente de lo que tiene que pasar para vencer al cáncer.



"Yo cambié mi alimentación, mi estilo de vida, no me desvelaba, dejé de tomar café, no como embutidos y lácteos para eliminar el cáncer, aún así la quimioterapia me aterra, sé que lo tengo que hacer pero es algo que yo pensé que no necesitaría", comentó.



Algo que ha experimentado Rosa María Moreno es que el cáncer es un padecimiento costoso pero sobre todo emocionalmente es muy destructivo.



"He visto como gente que tiene cáncer se deprime, se deja caer porque es un trauma ver que se te cae el cabello, que ya no tiene pestañas ni cejas, como cambia la piel, es algo muy traumatizante.



"Creo que lo mejor es enfrentar esta enfermedad con la cara en alto y vencerla, yo por lo menos sé que se me va a caer el cabello y por eso me compré una peluca y me he estado cortando el cabello muy corto para irme imponiendo", manifestó.



Para Rosa Moreno es muy importante tener a su familia cerca de ella en una enfermedad tan grave como lo es el cáncer pero sobre todo siempre ir con la frente en alto y siempre pensar que su enfermedad es como un resfriado y que con el tratamiento se le quitará, pues la autoestima puede hacer la diferencia de seguir luchando o no.