Sandra recupera manos y podrá abrazar a su bebé

NOGALES(GH)

Sandra Yessenia Argüelles Zazueta, de 23 años, de Ciudad Obregón, quien por complicaciones de la rickettsia perdió sus cuatro extremidades, ayer recibió prótesis de manos en la Clínica Arsobo (Arizona Sonora Border).



A diferencia de otras veces que era acompañada por su mamá Sandra Guadalupe, ahora llegó de la mano de Sebastián Fierros, de 24 años, con quien se casó hace tres meses y espera un bebé en su tercer mes de gestación.



La joven se sentía preocupada, su embarazo es de alto riesgo, pero sobre todo no contar con sus extremidades para cuidar a su hijo.



"Tengo un poco de miedo de que se me caiga, mucho pendiente", platicó.



Sebastián, su esposo, relató que desde hace más de cuatro años se conocen, incluso antes del padecimiento que derivó en la pérdida de extremidades de Sandra a causa de la rickettsia.



El l4 de octubre del año pasado contrajeron nupcias y hoy día se preparan para ser padres.



"Es todo normal, ocupa un poco más de atención, apoyarla, llevarla a su límite en su recuperación de decir hasta este momento no puedo, pero mañana se va a levantar y va a intentarlo de nuevo".



El bebé de Sandra Yessenia será el séptimo nieto de su familia y la noticia ha conmovido a todos.



Ayer se llevaría sus nuevas prótesis y trabajaría para adaptarse a ellas y prepararse para la llegada de su bebé.