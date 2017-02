Se niegan a pagar IEPS y el IVA; administrador afirma que demandará

(GH)

Un grupo de ocho personas se negó ayer a pagar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el IVA, luego de cargar combustible en una gasolinera en el Centro de Hermosillo, por lo que terminaron pagando el 57% de lo que se les requería de pago. El administrador del negocio informó que interpondría una demanda en contra de los ocho involucrados.



El 16% correspondiente al IVA y el 27% del IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios), son las contribuciones que los manifestantes decidieron no saldar en la gasolinera ubicada en las calles Luis Encinas y Revolución.



Fue alrededor de las 16:00 horas cuando uno a uno de los ciudadanos inconformes fueron llegando a la estación de servicio.



"Aquí lo único que se está pidiendo es no pagar un impuesto que es anticonstitucional, que no es reembolsable, y se le está pidiendo al señor (administrador del negocio) que él lo facture, pero no lo va a hacer, porque no aparece en el desgloce, porque no te pueden cobrar un impuesto sobre otro impuesto (16% de IVA más 27% de IEPS)", explicó uno de los presentes.



A los poco minutos llegó personal de la Policía Municipal Preventiva para tratar de realizar labor de convencimiento con los protestantes y que pagaran la cantidad que el marcador de la bomba despachadora indicara, pero ninguno de los involucrados accedió.



INTERPONDRÁ DEMANDA



Casi tres horas después, Ramiro García Campa, administrador del negocio, accedió a recibir el 57% del efectivo que los hermosillenses decidieron pagar y aseguró que era sólo temporal, ya que interpondría una demanda en contra de los ocho involucrados.



"No acepto esto, tomaré los datos de cada uno, de los carros, de las personas, para que se vayan y después ir a hacer una denuncia ante el Ministerio Público, y pues voy a recibir el dinero, porque de eso a nada… este combustible yo ya lo pagué por adelantado, el único que pierde somos nosotros", indicó.



El grupo de aproximadamente 30 personas externaron que las acciones que realizaron fue para que los propietarios de las gasolineras presionen al Gobierno.