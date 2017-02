Insistirán hasta lograr reversa al gasolinazo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Las marchas han contribuido con la decisión de aplazar "el gasolinazo" durante el mes de febrero pero no es suficiente, ya que lo que se quiere es revocarlo definitivamente, afirmó la integrante del Movimiento No al Gasolinazo, Rosa María O’Leary.



La activista refirió al aplazamiento como una medida que sólo se aprobó para "calmar los ánimos", pero el movimiento no descansará hasta que cancele en su totalidad el impuesto a los combustibles que entró en vigor el pasado 1 de enero.



"Nosotros estamos exigiendo reversa total de la revocación del IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios), no nada más al estilo de ellos calmar los ánimos diciendo que no va haber en febrero, a esto tienen que dar marcha atrás".



Y es que hoy los integrantes de este movimiento social habrán de marchar por quinta ocasión para expresar sus tres demandas: Que los legisladores exijan a nivel federal que el precio de las gasolinas regrese a niveles del año pasado, que se elimine el incremento al servicio de agua potable, que fue del 35%, y que hagan algo para que el Municipio de Hermosillo dé reversa a la concesión del servicio de alumbrado público.



Rosa María O’Leary recalcó que los mexicanos deberían de apoyar al movimiento ya que es un problema que aqueja a todos, sin importar raza o clase social.







, y de alguna manera se tiene que manifestar el hartazgo que existe ante las injusticias que han cometido los gobernantes desde varios años atrás.



En cuanto a las medidas que algunos grupos de personas han tomado como manera de exigir sus derechos y repudiar las imposición de algunos impuestos que van en contra de la Constitución, O’Leary señaló que es el Gobierno el culpable que se lleven a cabo tales acciones.



"Lo que pasa es que el Gobierno está obligando a los ciudadanos a tomar acciones que tal vez no sean legales pero sí son justas para las personas que toman determinadas decisiones, ¿por qué vamos a pagar algo que nomás nos los impusieron, nomás por sus raterías?", externó.



La manifestante invitó a los sonorenses a que se unan hoy a la gran megamarcha que iniciará a las 11:00 horas en al Plaza Emiliana de Zubeldía y culminará en el Congreso del Estado, donde a las 13:00 horas se reunirán con los diputados quienes escucharán sus exigencias.