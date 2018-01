Confirmarán con prueba de ADN quién es su bebé

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Después de que se cambiaran a dos bebés en el Hospital Infantil, las autoridades de la institución decidieron realizar pruebas de ADN a los pequeños para comprobar que se encuentran con sus familias y los resultados se tendrán en quince días.La directora del Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES), Alba Rocío Barraza León, explicó que ante esa situación esperan que el laboratorio a cargo de las pruebas genéticas puedan adelantar los resultados para mantener tranquilas a las dos familias involucradas en la confusión."Yo se los aseguro, al 100%, que cada bebé va a estar con sus padres, ojalá nosotros podamos tener antes el resultado, nos dijeron que dentro 15 días, pero si hay manera de que nos pueda ayudar el laboratorio, porque es un laboratorio externo a donde fueron enviadas las muestras ayer, será mejor", dijo.Los nacimientos de los menores fueron en el Hospital Integral de la Mujer (Himes) y el día 30 de diciembre pasado ingresaron al área de Neonatología del Hospital Infantil y fue hasta este lunes, primero de enero, que se dieron cuenta del error dentro de la institución."Es el primer caso que a mí me toca enfrentar sobre esta situación y según he platicado con el personal que tienen más tiempo que yo aquí, es algo que no ha sucedido."Jamás hubo un error de identificación de los bebés, el error que se cometió fue en la ubicación de las incubadoras, eso a mí me parece muy importante que se aclare muy bien", detalló.La directora del HIES aseguró que se aplicará una sanción a los responsables de este caso."Es toda una cadena de custodia, desde quien tiene al bebé en su cargo, el personal que lo recibe aquí en el área de neonatología, personal de enfermería y los médicos que están a cargo de los casos", puntualizó.Cuando cargó entre sus brazos a quien creía ser su nieto, la abuela de uno de los pequeños fue la que alertó de un posible cambio de recién nacidos.ABUELA SE DIO CUENTA QUE NO ERA SU NIETOCuando cargó entre sus brazos a quien creía ser su nieto, la abuela de uno de los pequeños fue la que alertó de un posible cambio de recién nacidos.De acuerdo a lo expuesto por las autoridades del HIES, la abuela se dio cuenta de que el bebé era más pesado de lo que recordaba, y fue cuando pidió al personal médico que estaba en turno esa tarde que pesaran al bebé que arrullaba.Aquel niño que estaba entre sus brazos tenía un peso de 4 kilogramos, mientras que su nieto pesaba 3 kilos y medio, y fue a partir de ahí que el personal del hospital se alertó sobre el error cometido en el área de Neonatología.