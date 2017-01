Le ponen su sello a las roscas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con un sabor diferente y una manera especial de entrega, Chuyita Othón y sus hijos elaboran desde hace más de 10 años roscas de reyes caseras, con la receta especial de pan de naranja y caracterizados como los Reyes Magos.



Desde los primeros días del año, la señora Chuyita y sus hijos Eloísa, Isabel, Ana Gloria y Héctor Manuel, comienzan con la compra de todos los ingredientes necesarios, ya que a partir del día 2 de enero reciben pedidos de roscas.



"Desde el día primero empezamos a comprar y las hacemos el día 2, se empiezan a vender desde ese día, hay gente que en el transcurso del año me piden y las hago", mencionó.



La originaria de Mátape desde chica mostró su gusto por la cocina y la venta de productos y platicó que en su pueblo acudía a los bailes a vender duros que ella misma elaboraba, por lo que años después acudió a un curso de cocina, donde aprendió la receta de la rosca.



"Yo fui a un curso de cocina y empecé a venderle a una amiga pero ya no pudo venderlas, me gusta mucho la cocina", dijo, "hago lo que sea, el día que sea, para mí no hay fiestas, primero el trabajo, cuando hay".



Aunque Chuyita es fiel de las tradiciones, en el caso de la rosca de Reyes prefiere la receta de pan de naranja a la tradicional, pues es con la que comenzó y la que sus clientes prefieren.



Cuenta con apoyo



Sus hijos le ayudan en todo el proceso, desde la compra de ingredientes, la elaboración y sobre todo la entrega, pues todos, incluso su pequeña nieta Eloísa, cuentan con trajes de Reyes Magos que utilizan cuando entregan los pedidos.



"Todos mis hijos me ayudan, unos exprimen las naranjas, hornean, todo hacen, desde chiquitos les inculque eso, cuando era niña mi mamá siempre nos vestía de Reyes Magos el 6 de enero, por eso tengo muchos trajes, me gusta", comentó.



La familia de Chuyita coloca carteles en algunos sectores de la ciudad y a través de redes sociales levanta pedidos y ya se ha hecho de su clientela y también entrega en oficinas, escuelas y hospitales.



Además de las roscas, Chuyita elabora galletas y todo tipo de comida para eventos especiales, incluidos los tamales del Día de la Candelaria para aquellos que sacaron el Niño Dios en la Rosca de Reyes.