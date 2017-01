Toma el trabajo como una terapia

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La venta de dulces se ha vuelto una terapia para Jesús María Villa Córdova, pues luego de trabajar muchos años arduamente, su distracción es sentarse a vender de manera relajada sus productos.



La mejor recompensa para él es saludar y platicar con sus amigos de antaño, esperando que pasen cerca de donde se sienta a vender sus dulces.



A sus 71 años de edad disfruta cada minuto que no está en su casa, pues no le gusta estar encerrado porque cree que se envejece más rápido.



"Yo trabajé muchos años para poder mantener a mi familia y jubilarme, pero ahora que ya estoy jubilado pues no me gusta estar en mi casa solo, mejor me vengo a vender porque así me ayudo más".



"Estar aquí es una terapia, es música para mis ojos porque me distraigo, estar trabajando aunque sea vendiendo dulces es una terapia ocupacional y lo es para todas las personas adultas como yo que no nos queremos quedar encerrados en la casa", manifestó.



El trabajo y esfuerzo que Jesús María Villa hizo al trabajar 21 años de músico y 10 años de guardia de seguridad le valió para hacer realidad su sueño, una familia fuerte y de bien.



Tiene cinco hijos, a los cuales les dio estudios y hoy están casados y viven felices.



"A todos mis hijos les di escuela y me siento muy bien por eso, desgraciadamente mi esposa falleció hace muchos años y me quedé solo en la casa, pero mis hijos siempre me visitan y me traen comida a diario, no se olvidan de mí", comentó.



Músico por siempre



Una de las características de Jesús María Villa es su vestimenta, ya que le gusta mucho llevar a diario sombrero, botas y su chaleco, como si fuera a tocar con su grupo.



"Un músico jamás deja de ser músico y por eso me visto así, para cuando vengan mis amigos a platicar pues me vean como antes, como cuando tocábamos en el grupo".



"La gente debe de entender que a nosotros los viejos no nos gusta sentirnos viejos, nos gusta sentirnos útiles y por eso, a pesar de que soy pensionado, me gusta tener dinerito extra, por eso si un viejo quiere trabajar déjenlo, es su mejor terapia, así como la mía", destacó.



Jesús María Villa Córdova espera que los años pasen lentos para poder disfrutar cada día con sus hijos, con sus amigos y cumpliendo con sus clientes, los que ya tiene de antaño y a los que quiere seguir viendo por muchos años.