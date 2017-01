Buscan ayuda para Évelyn

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Luchar por salir adelante es el único objetivo de la pequeña Évelyn Gómez Domínguez, así como combatir su enfermedad con el apoyo de su familia y sociedad.



La menor de 13 años nació con una cardiopatía congénita completa, por lo que su salud se agrava porque tiene muchas complicaciones y necesita ser intervenida para un cateterismo de urgencia.



Rosita Miranda Gómez, prima de Évelyn, contó que en ocasiones su prima padece de crisis debido a su padecimiento y tiene que ser constantemente internada.



"Cuando ella nació le daban muy pocas esperanzas de vida pero gracias a Dios ya tiene 13 años con nosotros, lo cual agradecemos infinitamente al Señor".



"Será la segunda vez que la operan a corazón abierto, aún no se sabe la fecha porque antes le tienen que hacer estudios y entre eso un cateterismo que cuesta 40 mil pesos, cifra que no juntamos todavía", destacó.



Évelyn cuenta con Seguro Popular, pero no le cubre todo el tratamiento y estudios, por lo que la familia se ha visto necesitada de hacer actividades para recaudar el dinero.



El próximo 22 de enero realizarán una tardeada a beneficio de ella, en donde varios grupos de la localidad estarán presentes apoyándola.



Evelyn Gómez requiere no solamente una mano sino muchas que la apoyen a recaudar el dinero que necesita para que su calidad de vida mejore.



Para acudir al baile en beneficio de la niña puede comunicarse al teléfono 6623487324.



¡APÓYALA!

Tardeada a beneficio de Évelyn Gómez

Fecha: 22 de enero

Lugar: Campestre Miranda, ubicado sobre el Camino del Seri, entre calle Los Molinos y de Las Trillas.

Hora: A partir de las 19:00 horas.

Costo: 60 pesos por persona.