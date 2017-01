Arrojan en baldío animales muertos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Lote baldío situado a un costado de la primaria Francisco Romero Mendoza, tiene hartos a vecinos de la colonia Jacinto López pues constantemente son arrojados animales muertos y desechos que expiden pésimos olores en el sector.



Más de tres años tienen batallando los habitantes del sector, quienes denuncian que el sitio ubicado por la calle Nácori Grande, entre Arizona y 12 de Octubre, también es utilizado por delincuentes para consumir sustancias tóxicas.



Jacinto Morales Verdugo, quien radica en el área, relató que al menos durante tres ocasiones por semana se percatan de olores caacterísticos a la mariguana que molesta a vecinos del sector.



"La verdad pues ya tenemos años con este problema y en lo personal no me ha tocado ver cuando tiran la basura, me imagino que vienen por la noche y es mucha basura lo que se ha juntado ya".



Carmen Huerta, comerciante de la comunidad, externó que los vecinos se encuentran preocupados por los menores que día a día transitan hacia la escuela primaria ubicada a un costado del predio inseguro.



"Vienen y tiran la basura en la noche y no nos damos cuenta, aprovechan que estamos dormidos para que nadie les diga nada, nos gustaría ver el terreno limpio".



"Tiran muchos animales muertos y mi esposo lo que hace es echarles tierra porque vivimos enfrente y él anda en andadera, no puede caminar mucho".