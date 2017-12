Llaman a evitar correr riesgos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Durante el 2016, Cruz Roja delegación Hermosillo atendió en la temporada navideña 26 reportes por quemaduras; estas fueron por estar en contacto con fuego directo, señaló Guadalupe Ayala.



El jefe de Socorros de la institución indicó que constantemente se está informando a la población sobre el uso y manejo de pirotecnia, fogatas, anafres, hornillas y calentadores, y con ello se ha evitado tener una cifra más alta de accidentes.



"Durante el mes tenemos varios servicios que brindamos como Cruz Roja, atendemos a personas lesionadas por choques, atropellados, volcaduras, heridas con arma de fuego o punzocortantes y quemaduras por diferentes causas", comentó.



En promedio mensual se prestan poco más de 2 mil 500 servicios, de los cuales menos de un 3% corresponden a quemaduras de cualquier tipo.



De noviembre a la fecha se han brindado 2 mil 878 servicios, los choques y las volcaduras son los principales con 283 y 82, respectivamente.



En cuanto a lesiones por quemaduras, dijo, solamente son 10 atenciones brindadas por elementos de Cruz Roja.



El socorrista enfatizó la importancia de las medidas preventivas para evitar incendios dentro de los hogares y con ello evitar accidentes fatales durante esta época.



Trabajan prevención



El titular de la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC) manifestó que de forma permanente se busca crear conciencia de prevención en materia de incendios, ya que estos encabezan los servicios atendidos por el Departamento de Bomberos.



Guillermo Moreno Ríos detalló que las viviendas son los lugares donde se tiene mayor registro de incendios, luego los lotes baldíos y terrenos abandonados.



El año pasado el número de incendios fue de 5 mil 175, y durante la temporada navideña se presentaron el 38% de los eventos.



De este porcentaje, equivalente a mil 986 siniestros, sólo el 44% de ellos ocurrió en casas, es decir 885, mientras que el resto fue en lotes baldíos, terrenos, comercios, entre otros.



De los incendios en viviendas, un 80% fueron en construcciones de material, y el porcentaje restante en casas construidas básicamente con cartón.



Algunas recomendaciones externadas por la UMPC para el uso de pirotecnia son no arrojarla contra cajas de luz o tambos de gas, y si el producto no explota no manejarlo, además de no dejar cuetes al alcance de los niños y protegerse oídos con tapones.



Para el encendido de fogatas, hornillas y otros utensilios utilizados para generar calor con fuego, llama a evitar encenderlos dentro de los hogares.



En el caso de árboles navideños, se recomienda apagar las luces en la noche e instalarlos donde no haya gran tráfico de personas o varias conexiones; también se sugiere mantener conexiones lejos de muebles, cortinas y otros artículos que se pueden quemar.



Moreno Ríos exhortó a los ciudadanos a llamar al número de emergencia 911 en caso de un accidente.