Causa estragos una fuga de agua

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Desde hace una semana una fuga de agua potable corre por la calle Sóstenes Rocha y Cabo San Antonio, en la colonia Dunas, la cual ha generado problema, reportaron los vecinos.



El problema brotó desde el fraccionamiento Floresta, pero el correr del agua ha dañado severamente el pavimento de las vialidades, informó Mireya Martínez, vecina afectada.



"Esta fuga viene desde floresta pero el problema lo está teniendo la calle y es que ya se dañó el pavimento y lo malo es que se encharca; a mí me afecta porque pues tengo una tienda y la gente prefiere no venir para no pasar el agua", aseguró.



El mayor enojo de los vecinos, además del deterioro del pavimento, es la gran cantidad de agua que se ha derramado en estos días, motivo por el cual exigen la inmediata reparación de la fuga.



"Es un problema porque pues se está tirando el agua, no sé si ya la han reportado, pero yo creo que no porque no han venido y es una lástima, no se vale porque nosotros pagamos para que esté bien el servicio y a cada rato y lugar están las fugas", comentó Alejandro Castelo, vecino de la colonia Dunas.



Los residentes solicitaron la presencia de empleados de Agua de Hermosillo y la inmediata reparación de la fuga, la cual cada vez derrama más agua por las calles del fraccionamiento ubicado al Norponiente de la ciudad.