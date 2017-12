Ayudan a pequeños a soñar despiertos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Para hacer la diferencia, no se necesita mucho: Con ganas y compromiso, es posible brindar un día de felicidad a un niño o niña en situación vulnerable; Soñar Despierto A.C., conformada por jóvenes estudiantes, logró este objetivo con su Macroposada.



El Parque Infantil fue albergue de una gran fiesta navideña: Entre cientos de regalos, piñatas, dulces y voluntarios, 270 niños y niñas de colonias e invasiones como Café Combate, San Judas Tadeo y Altares, así como de Unacari, recibieron su regalo de Navidad por adelantado.



"Nosotros les sacamos una sonrisa y ellos nos sacan mil a nosotros; es increíble porque son 270 niños, pero hacer sonreír a uno solo y darle un día especial, es algo que ninguna cantidad puede llegar a pagar", compartió Luis Germán Aguilar, miembro de la agrupación.



Santoclós fue quien se encargó de entregar personalmente los regalos a los pequeños, quienes además subieron a los juegos mecánicos del Parque y participaron en la dinámica de convivencia, donde cada uno de ellos tuvo a un voluntario para pasar el día con él.



Fue esta actividad la que representó para los voluntarios la parte más importante, pues luego de la fiesta se establecieron lazos de amistad entre ellos y los niños, donde también les hablaron de la importancia de seguir sus sueños.



Soñar Despierto A.C. realiza actividades con niños y niñas en desventaja social durante todo el año, donde a través de sus "visiteos", conviven con ellos a través de talleres, convivencias y charlas sobre valores.



"Para ayudar no se necesita mucho, sólo el compromiso, ganas de verdad", dijo Santiago Sandoval, presidente, "al final del día, siempre sentimos que lo que damos no es tanto como lo que recibimos, porque personal y emocionalmente es algo increíble".