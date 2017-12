Se protegen del frío con lo que pueden

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La fogata poco a poco va consumiendo la madera, y una familia rodea el fuego para darse calor, pues el clima lluvioso y frío no ayudan mucho cuando no tienen cobijas para cubrirse de los vientos helados, de tal modo que así es como ahuyenta el frío Hermelinda Ríos Quiroz, en la colonia Red 2000.



Quizá el frío podría ser un poco más llevadero aunque no tuvieran cobijas, pero sí despensa y salud; sin embargono es así, la familia compuesta por seis integrantes tiene muchas necesidades.



Las lágrimas de Hermelinda rodearon su cara al hablar de la salud de su esposo, a quien al ya no poder trabajar, se le ha dificultado la forma de llevar el pan de cada día a la mesa.



"Lleva cuatro noches mal mi esposo; me desespero mucho porque no sé qué es lo que tiene, se despierta todas las noches con dolor, es muy difícil la situación que estamos pasando y es que nosotros recolectamos y mi esposo ya no trabaja por lo mismo; se nos dificulta mucho traer el diario a la casa", aseguró.



Para entrar en calor, la familia suele hacer fogatas durante las mañanas y en las tardes porque es la única manera de olvidarse de la necesidad y del frío, que aunque no es muy fuerte, lo es para ellos.



"En el tiempo de frío nos las pasamos calentando con fogatas y cobijas, con suéteres o lo que encontremos y lo que hacemos para no tener frío es prender lumbre.



"Lo que mayormente comemos es huevo, frijol, tomamos leche y café y también atoles, y en esta temporada se antoja más, ahorita no hay modo de comprar carne ni otras cosas", aseguró Himelda.



La madre de familia sólo espera que su situación pronto mejore, pues tiene esperanza de que el tiempo acomode el curso de las cosas y ellos puedan salir adelante, como siempre lo han hecho.