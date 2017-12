Colocan primera piedra del templo San Juan María Vianney

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Para construir un templo material es necesario de blocks y otros materiales de construcción, mientras que para erigir el templo espiritual es necesario mujeres y hombres de voluntad, manifestó el arzobispo de Hermosillo, Ruy Rendón Leal durante la colocación de la primer piedra del templo San Juan María Vianney.



La nueva capilla será construida en un terreno que tiene una extensión de nueve mil metros que fue donado por varios ciudadanos al Poniente de la ciudad, el cual estará ubicado en la colonia Concordia.



"Hay comunidades fraternas, de fieles que están bien constituidas pero que no tienen un templo físico, pero es más triste tener un templo material, bien acabado y no contar una comunidad de fieles donde se recibe la comunión, unión y fraternidad", expresó.



Es por ello que Rendón Leal enfatizó la importancia de trabajar en ambas construcciones todos los días en la comunidad parroquial, debido a que no es solamente un centro sino es un lugar que debe estar presente no sólo en la mente sino también en el corazón.



Las arquitectas que proyectaron el modelo son Sandra Trujillo y Gloria Mosqueira, quienes explicaron a detalle que el lugar tendrá una construcción de tres mil metros, que contará con área común, aulas de catecismo, nichos, así como un amplio espacio para recibir a los

fieles.



Antes de iniciar con el protocolo, se tuvo una misa en la cual estuvieron presentes alrededor de 158 invitados, los cuales observaron la bendición del terreno realizada por el arzobispo de Hermosillo, el arzobispo emérito, Ulises Macías y el padre Alberto Arellano, quien estará a cargo del templo.