Quiere ver de nuevo Francisco Javier

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Un desprendimiento de retina que obstaculizó su capacidad visual, provocó que el señor Francisco Javier Montaño Parra, un hombre de 40 años de edad, perdiera su empleo y con ello, su sustento económico.



Ahora su madre, Mercedes Rita Parra Molina, busca apoyo monetario para sufragar los gastos que la hospitalización de su hijo requiere, especialmente para un traslado que se tiene que efectuar hoy hacia Ciudad Obregón.



"Francisco de repente se quedó sin ver, no en su totalidad, porque todavía alcanza a ver poquito con un ojo", describió la señora, "los doctores no me dijeron por qué le pasó eso, sino que el doctor lo vio y de volada lo mandó a Obregón a cirugía".



Explicó que aunque le da pena pedir favores, ha tenido que solicitarles préstamos a sus conocidos para pagar los gastos que se han generado, pues además ella recibe hemodiálisis desde hace dos años.



"Yo quisiera poder hacer más por mi hijo, pero también estoy enferma y eso lo hace más difícil. Es más, ni siquiera podré acompañarlo en el traslado porque me dijeron que si lo dejan varios días allá, no me darán las hemodiálisis, esas tienen que ser aquí", acentuó.



Doña Mercedes Rita señaló que a sus 65 años de edad no cuenta con una pensión, pues le dijeron que le habían hecho falta dos años de trabajo; es por ello que se animó a hacer una petición a la sociedad hermosillense.



"Me da mucha pena, pero eso se olvida cuando los hijos tienen una necesidad, porque ahorita él no puede trabajar, lo hacía en maquinaria pesada, pero sin ver no se puede", externó, "por eso no tenemos una entradita de dinero, mi esposo me dejó sin pensión y a mí no me la quisieron dar".



Acentuó que desconoce cuánto dinero ocupará durante su estadía en Obregón, pues nunca ha visitado esta ciudad, por lo que aclaró que no pide una cantidad específica, sólo espera que alguien pudiera ayudarlos.