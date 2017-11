Siempre dispuestos a rescatar animales

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El potrillo pastaba cuando la tierra se abrió bajo sus pies; en un instante, el animal cayó a un antiguo pozo en desuso, pues su peso venció la loza de concreto que lo tapaba y allí permaneció hasta que un equipo llegó a su rescate.



Estaba asustado, pero los rescatistas se encargaron de alimentarlo y de ganar su confianza; cuatro horas de intenso trabajo después, el caballo ya estaba afuera.



David Rodríguez, Pedro y René Ayón, conforman Rescate Animal Hermosillo, un equipo de profesionales que se valen de sus propios recursos para salvar la vida de los animales en peligro.



Este rescate fue difícil porque no contaban con la herramienta para salvar a un animal de ese tamaño, pero "las ganas les sobraban" y se las ingeniaron para hacerlo con un tubo, algunas cuerdas, una escalera y un martillo para romper la loza.



"Era algo difícil pero no imposible, no nos dimos por vencidos; estuvimos buscando a los dueños y a gente que pudiera ayudar, conseguimos un tubo para jalarlo como pudimos; me encargué de cuidarle la cabeza y salió perfecto", narró David Rodríguez, director de Rescate Animal y quien de profesión es Técnico en Urgencias Médicas.



MÁS DE UN AÑO



Rescate Animal Hermosillo tiene cerca de un año y medio trabajando, pero antes de tener la ambulancia, una motocicleta de primera respuesta y próximamente una unidad de rescate urbano que han conseguido por sus propios medios, no era más que un sueño para David, en la búsqueda de ayudar a los animales.



Juntos han logrado crear un gran equipo al que se unieron médicos veterinarios, voluntarios y organizaciones de protección animal, quienes de manera altruista se han dedicado a la labor.



Rescate Animal Hermosillo se encarga de la atención prehospitalaria y transporte del animal rescatado a la clínica veterinaria conveniente según el caso.



"A nosotros nos deja una enseñanza, la felicidad de poder ayudar a un animal; la gente dice ‘ni al caso’, pero lo vemos como si fuera un humano: También sienten, ven y escuchan", explicó Pedro Ayón, enfermero, quien ha transformado su profesión para atender a los animales.



En su trayectoria, han rescatado perros, gatos, halcones, murciélagos, tecolotes e incluso un camello; más recientemente, fueron conocidos a través de las redes sociales por su afamado rescate de los pelícanos que empezaron a caer en algunas zonas de Hermosillo.



Ya sea que tu gato se haya metido en un lugar de difícil acceso o que haya caído un pelícano en el patio de tu casa, Rescate Animal puede ayudarte, porque como dicen cada vez que van a ofrecer un servicio, ellos trabajan "con hechos, no palabras".