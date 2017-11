Se alarman en kínder al encontrar jeringas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una alarmante situación están viviendo dentro del Jardín de Niños Eduwiges Rodríguez Casanova, en la colonia Norberto Ortega, donde en las últimas dos semanas se han estado encontrando jeringas de procedencia dudosa.



La directora del preescolar, Luz María Gutiérrez, detalló que hace poco más de dos semanas el personal de intendencia empezó a encontrar jeringas en el patio, situación que está preocupando a padres de familia.



"Ya van varias veces que se encuentran jeringas dentro del plantel, entonces no sabemos por qué han abierto y se meten, pero no se han robado nada; no sabemos si sea de lo mismo, si entren y sólo se droguen aquí o están planeando algo.



"Atrás del jardín hay un canal, entonces ahí se esconden estas personas, hemos visto hasta muchachitos con uniforme; a eso es a lo que nos estamos exponiendo, y ya van cinco veces en dos semanas que pasa lo mismo", aseguró.



A las 04:00 horas el intendente, Juan de Dios Gutiérrez, se encarga de revisar el patio del jardín de niños, donde ha encontrado el cerco violentado y las jeringas regadas e incluso algunas clavadas en los árboles.



"Hay algunas partes del cerco que se ven violentadas, ya traen pinzas de corte; a mí me tocó ver lo de las jeringas porque llego a las cuatro de la mañana para revisar.



"Me encontré una jeringa clavada y así como estaba clavada podría haber estado tirada en el suelo, y lo que va a pasar es que cualquier rato un niño se va a encajar una y se arruinará la vida, porque no sabemos si están contaminadas", mencionó.



A través de ELIMPARCIAL.COM, la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) comunicó que la Dirección General de Educación Elemental dio seguimiento al reporte, con el fin de garantizar el bienestar y seguridad de la comunidad escolar, por lo cual solicitaron el apoyo del Seguridad Pública Municipal para realizar rondines en el área.