Arranca CPA con actividades del mes de la Vivienda

HERMOSILLO, SONORA(GH)

Como parte del inicio de actividades del mes de la Vivienda, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano realizó la entrega de Cuartos Rosas a beneficiarios del programa de vivienda, se informó a través de un comunicado.



Ana María Durán Salazar recibió de la Gobernadora el Cuarto Rosa que le fue prometido hace cinco meses.



Ella es una de las mil 510 beneficiarias del programa en Hermosillo y recibió en su vivienda a la Gobernadora Pavlovich, quien supervisó la calidad de construcción y entregó las llaves respectivas.



Pavlovich visitó también la vivienda de la señora Cinthia Guadalupe Calderón Carrillo, quien también recibió un Cuarto Rosa.



"Me va a ayudar bien; estaba viviendo en lo que es un cuartito de construcción, pero no completo, el techo era de lámina pero no tenía piso y ahorita ya que me lo dieron (el Cuarto Rosa) estamos muy a gusto", dijo.



Durante el Mes de la Vivienda, explicó la Gobernadora, se intensifican acciones para combatir el hacinamiento en los hogares y que las familias cuenten con casas seguras.



La directora de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora, Elly Sallard Hernández, destacó el esfuerzo que hacen instancias de los tres órdenes de Gobierno para hacer llegar estos beneficios a quienes más lo necesitan.