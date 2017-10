Don Antonio requiere donadores de sangre de manera urgente

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Don Antonio Robles Torres, presidente del Consejo de Ancianos de Punta Chueca, está hospitalizado desde hace casi una semana en el Hospital General del Estado; es urgente para su familia encontrarle donadores de sangre.



Don Antonio, autoridad importante de la comunidad Comcáac o Seri, fue ingresado al hospital luego de que se le complicara una úlcera que no fue tratada por falta de servicios médicos en la comunidad de Punta Chueca; el señor está perdiendo ahora importantes cantidades de sangre.



“Dentro de Punta Chueca y Desemboque hemos venido batallando”, dijo Israel Robles, hijo del líder, “llevamos mínimo unos 15 años que no tenemos un médico, ni medicamentos, nada: Allí la gente se enferma de una simple infección en el estómago hasta que se agrava y, por lo mismo de que no hay doctores, no se atienden.



“En un principio las cosas no son tan graves, pero a medida que avanza el tiempo y la persona no se atiende, por la misma necesidad que tenemos, no se puede salir porque no hay para comprar gasolina para llegar hasta Bahía de Kino y luego a ‘La Doce’, se va agravando la situación hasta llegar a esto, como lo que le pasó a mi papá”, dijo.



Esta situación es común, dijo, pues con el agua de mala calidad que llega a los pueblos traída cada largo tiempo por una pipa, provoca que la gente se enferme; otros miembros de las comunidades, se ven obligados a comprar garrafones de agua que llegan desde el Poblado Miguel Alemán, a 35 pesos cada uno.



Don Antonio, de 85 años, es una persona muy querida por la comunidad, contó Israel, siempre ha dado palabras sabias y consejos a quien se acerque a él, además es quien se encarga de transmitir a través de la oralidad las normas comunitarias a jóvenes y adultos.



“Mi papá también es quien toma las decisiones importantes en la comunidad, como nombrar al gobernador y autoridades, hace funciones importantes de la política, las decisiones dependen de él en Punta Chueca”, dijo.



Israel, su hermana y la madre de ambos duermen actualmente afuera del Hospital General del Estado, al no encontrar cupo en el Albergue Luz Valencia: Tienen solamente una cobija para tender en el suelo y la ropa que cada uno trae puesta.



Si usted puede donar sangre, debe acudir al Hospital en horarios de 06:00 y 13:00 horas; Don Antonio se encuentra en la cama 9 en el área de Medicina Hombres.



Para apoyar a su familia con los gastos, puede depositar al número de cuenta Bancomer 4152 3133 2874 3203.