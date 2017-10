Ven casa abandonada y la llenan de basura

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Al ser dejada en total abandono, una casa ubicada en la calle Peral entre Vergel y Ventolera, en la colonia La Cholla, se convirtió en acumuladora de basura y la suciedad ya invadió la banqueta.



Desde hace más de seis meses la vivienda fue abandonada y rápidamente fue vandalizada y tomada como basurero por colonos de La Cholla.



"No tiene mucho que dejaron la casa sola, como medio año, pero luego la desmantelaron y la llenaron de basura, es lo que pasa con las casas que se encuentran más vulnerables, la casa es una fuente de contaminación diaria, llena de animales y de malos olores", aseguró Tamara Corrales, vecina de la colonia.



El acumulamiento excesivo de basura en la casa ha contribuido a la proliferación de animales que invaden las viviendas de quienes viven cerca del inmueble, comentó Angélica Pacheco, afectada de La Cholla.



"Es un cochinero, la basura está hasta en la banqueta porque pues ya no cabe tanto en el patio, salen de ahí unas ratas grandísimas, un montón de cucarachas también y ni se diga viudas negras que invaden nuestras casas".



Aunque aseguran que no es la única vivienda en esas condiciones, vecinos solicitaron la limpieza y sellado de la casa a los dueños.