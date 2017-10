"Es la peor calle de la colonia"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Algunos hoyos de la calle Juan de Dios Bojórquez, en la colonia Sahuaro, son tapados con tierra y escombro para aminorar los golpes de los carros que se atreven a pasar por la vialidad, donde vecinos manifestaron su molestia por la situación.



El estado de la vía ha llegado a tal grado que imposibilita la manera de transitar: No pueden pasar automóviles ni bicicletas y los peatones batallan para esquivar los grandes hoyos de la vialidad.



"La calle está espantosa, no se puede transitar, los que tenemos carro tenemos que dar la vuelta para poder pasar, no puedes entrar por la calle por ningún lado.



"Los autos ya no pasan por ahí, los que tienen bicicleta mejor ni se paran por aquí, siempre hemos batallado con esa calle y es que un arroyo pasaba por aquí", aseguró Verónica Arias, vecina afectada.



Algunos se dieron a la tarea de vaciar tierra, arena, concreto y escombro en algunas partes de la calle Juan de Dios Bojórquez, afirmó el vecino Octavio Cruz.



"Ya ni le hacemos la lucha para que arreglen la calle, siempre está llena de hoyos y no son chiquitos, son bien grandes y es que en una parte los vecinos los rellenaron para que puedan pasar los conductores, pero es la misma, no es la solución", mencionó.



Los vecinos afectados consideran a la calle Juan de Dios Bojórquez la peor de la colonia, donde también fugas de agua han aparecido y solicitaron una pronta solución.