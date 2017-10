Crece inventario en el Ecológico

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Al menos nueve especies animales que habitan en el Centro Ecológico de Sonora se reprodujeron durante el último año, lo que vino a enriquecer la fauna con la que cuenta la entidad y la educación ambiental que se brinda a los niños.



Luis Francisco Molina Ruibal, director general de este centro que alberga animales y plantas desde hace 32 años, detalló que aunque la idea inicial era mostrar únicamente las especies de Sonora, con el tiempo creció hasta lograr tener todo tipo de organismos.



"Afortunadamente la diosa fertilidad nos ha contagiado y ha habido muy buenas crías en el último año; de borrego cimarrón, jaguar, león africano, hipopótamo, cebras, lobo gris mexicano, dromedario, ciervos e incluso víboras de cascabel, que para mucha gente no son agradables, pero para otras son una atracción", precisó.



El Centro Ecológico, indicó, cuenta con 135 especies de flora y 147 de animales, este último rubro compuesto por mil 100 organismos, que viven bajo el concepto de bienestar animal.



"Esto comprende las instalaciones, la nutrición o alimentación, y el ambiente que se les da, que se refiere al Sol, sombra, ruido, acercamiento con otros animales, así como la reproducción", acentuó.



Molina Ruibal enfatizó que el centro no es un zoológico, sino un lugar donde niños y jóvenes pueden conocer a los animales de cerca y no sólo a través de la televisión.



En cuanto a Hermosillo, Cuitláhuac Quintero, presidente de la asociación Comunidad Animalera Trabajando (COAT), señaló que el trato y cuidado hacia los animales ha cambiado por parte de los dueños, quienes se han vuelto más responsables.



"Se han abierto tiendas especializadas y creo que eso demuestra que la gente ya no tiene a los animalitos como mascotas, sino como miembros de la familia", comentó, "son seres que piensan y demuestran sentimientos, brindan compañía y te dan otro ambiente, en el sentido de que alegran el día".



Agregó que la cultura sigue cambiando al igual que las autoridades, las Leyes que los protegen, las asociaciones civiles y la ciudadanía.