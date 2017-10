Reconoce Maloro labor de voluntarios de EnCausa

Con el reconocimiento a la labor altruista de rescatar vidas y brindar apoyo a las familias para salir de la pobreza extrema, el presidente municipal, Manuel Ignacio Maloro Acosta se reunió con voluntarios que participan en el programa EnCausa.



Junto con su esposa Martha Antúnez de Acosta, presidenta de DIF Hermosillo; agradeció a los 150 voluntarios que participan en la cruzada de cambiar la vida a familias con alto grado de vulnerabilidad, para que tengan una visión más alentadora de su futuro; de lograr mantener más comunicación con sus parejas e hijos, y aprender oficios para obtener mayores ingresos económicos.



Al referirse de los momentos dolorosos que vive México a causa de los recientes sismos y la loable actuación de rescatistas y personas solidarias con sus hermanos en dificultad, Maloro Acosta comentó que las personas que participan EnCausa "son voluntarios que no tienen nada distinto a los que están haciendo en México".



"Ustedes están sacando del escombro de la pobreza extrema, nadie los puede sacar si no son gente voluntarios que les hable, les diga, que los lleve a un nivel de conciencia superior al que estaban", abundó.



Están rescatando vidas y gente de los escombros "y esos escombros pesan mucho más. La verdad a todos nos gustaría estar allá de súper héroes, pero ustedes ya son súper héroes, con una dos o tres horas que le dediquen para hacer por algo por lo demás es muy bueno".



El presidente municipal comentó que al conocer los resultados de la primera generación de EnCausa, con solamente un 15 % de deserción, se comprobó que la gente en condiciones de vulnerabilidad quiere salir adelante y vivir mejor, pero muchas veces no tienen la posibilidad.



"Su vida se va convirtiendo en arenas movedizas, van tropezando y tomando decisiones que no siempre son las correctas, porque hay ignorancia o nivel de conciencia distinta al común denominador", detalló.



A nombre de los voluntarios del programa, tomó la palabra Raúl Mena Medécigo, quien forma parte del equipo de nutrición y es catedrático de la UVM, para refrendar su compromiso con cientos de familias que se inscriben en cada generación de EnCausa.



"Estamos cambiando vidas, estamos rompiendo esquemas y para romper esquemas necesitamos sumar esfuerzos y estos esfuerzos los tenemos en cada trinchera del programa", argumentó.