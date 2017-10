Sin control cruce en Baja California de autos "chuecos" Estima el Estado 24 mil vehículos 'chocolate' en BC

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA (GH)()

-"Compré un carro en el remate en USA. Quién me puede ayudar a sacarlo para Tijuana y cuánto me cobra".



-"Mañana te lo cruzo márcame o mándame whatsapp", "Hay gente San Ysidro se ponen por el McDonalds cobran 70 dólares", "70 dlls cobro", "25 dólares yo te hago el paro amigo", "60 yo te lo traigo".



-"Ocupas cruzar tu carro de usa a Tijuana, Ensenada o Rosarito soy ciudadano americano, carro de subasta o carros particulares MANDAME MENSAJE BUENOS PRECIOS".



En redes sociales algunos usuarios piden informes y otros ofrecen sus servicios para introducir a territorio mexicano autos con placas americanas, autos "chocolate".



En promedio, cobran 100 dólares por cruzar un auto conduciéndolo, y el precio se duplica que si el carro tiene que ser trasladado en una plataforma, porque, por ejemplo, tiene algún problema mecánico.



Los autos comúnmente denominados "chocolates" son las unidades de procedencia extranjera conducidos por mexicanos.



Nadie tiene un número exacto de cuántos "chocolates" circulan por la entidad, pero se estima que la cifra podría llegar hasta un millón.



Al menos 450 mil vehículos "chuecos" circulan libremente en ciudades de Sonora, producto de una cadena de corrupción que inicia cuando la unidad se interna a territorio mexicano, de acuerdo al reportaje publicado por EL IMPARCIAL .



Esta cantidad se une a los 850 mil automóviles que transitan en la entidad en forma regular, es decir, que portan placas de circulación y pagan sus impuestos, por lo que complican las vialidades, se publicó en el especial.



En Baja California de acuerdo a las autoridades y organismos empresariales, muchos delincuentes utilizan este tipo de autos para huir después de cometer un delito porque no hay un registro con el que los puedan localizar.



Líderes empresariales y especialistas coinciden que las autoridades tienen las facultades para atender este problema añejo, pero las acciones han sido insuficientes.



El SAT no actúa



El abogado fiscalista, Jorge Alberto Pickett Corona, aseguró que mientras sea un ciudadano norteamericano el que cruce el vehículo, independientemente de que esté o no a su nombre, las autoridades aduaneras no pueden actuar al respecto.



"Es una situación bastante triste porque por las aduanas cruzan los vehículos hacia México y la mayoría de los delitos se comenten en autos chocolate, o en su caso la mayoría de los choques de autos chocolates no traen seguro y dejan en un total estado de indefensión a quien sufre el daño", declaró.



El especialista explicó que una vez en territorio mexicano, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene la facultad de ejercer procedimientos administrativos en materia aduanera que consisten en el embargo del vehículo y en la determinación de adeudos por impuestos omitidos, multas, actualizaciones y recargos.



"Desgraciadamente el SAT no ha ejercido las acciones correctas en contra de estos autos chocolates y lo vemos a plena luz del día, en Rosas Magallón todos los fines de semana hay remates de vehículos de procedencia extranjera cuando para poderlos vender la legislación contempla que debe de estar debidamente importados", refirió.



A partir de este año lo que se recaude de las multas por conducir un vehículo de procedencia extranjera será destinado a las arcas del Gobierno del Estado, con lo que dijo, se espera que las operativos se intensifiquen.



"Desgraciadamente hay asociaciones que han lucrado con la ignorancia de la gente vendiéndoles la idea que el hecho de tener unas placas de cierta asociación los va a proteger en contra de las autoridades fiscales cuando en realidad no los protege absolutamente en nada", comentó.



El lograr regularizarlos a través de asociaciones, sostuvo, sólo es un mito.



Faltan controles



"Al final del día los carros que entran a la ciudad, pues no entran volando, tendría que haber una serie de medidas de los tres niveles de gobierno", subrayó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Tijuana, Mario Escobedo Carignan.



Expuso que están conscientes que hay personas que se dedican a cruzar autos sin importar, y si les toca el semáforo en rojo cuando les piden que se identifiquen sólo sacan su licencia americana y dicen vivir en Estados Unidos.



"No estamos en condiciones de señalar actos de corrupción donde digan: a lo mejor están identificados con alguien que trabaje en Aduana, no estamos en condiciones de hacerlo, lo que sí es que están cruzando", enfatizó.



Muchas personas han hecho de eso un negocio, afirmó el líder de los comerciantes.



"Hay muchísimos tijuanenses que tiene doble nacionalidad y que pueden sacar licencia norteamericana dando el domicilio de alguna amistad o algún pariente en Estados Unidos, sacan su licencia y con eso acreditan ser residente de Estados Unidos, esa persona puede cruzar dos, tres carros al día...Hay gente que está ganando 100, 200 dólares diarios en cruzar carros y esos carros los ponen en manos de quienes lo sacan a la venta en vía pública", reveló.



Además señaló que la Policía Municipal no detiene a carros con placas americanas porque el costo del remolque correría a cuenta del Municipio.



"Es un tema al que no le hemos querido entrar, los legisladores federales no le han querido entrar, debería de ser menos tortuoso el poder embargar una mercancía que está ilegal, legalizarla y posteriormente rematarla", aseveró.



Los autos norteamericanos no pagan placas, tampoco son sometidos a verificación ambiental y seguramente muchos contaminan, lamentó el líder de los comerciantes.



"Hay mucha gente que tiene casa en Estados Unidos, que vive en Estados Unidos y cruza a Tijuana, el problema que tenemos es con quienes residen en Tijuana y traen esos vehículos que no están obligados a cumplir con ninguna normativa", especificó.



"Hay quien dice que hay 200 mil (chocolates), y hay quien dice que hay 800 mil, yo le he preguntado al Gobierno del Estado, no tienen ellos una cifra", agregó.



El presidente Consejo de Desarrollo de Tijuana (CDT), Gabriel Camarena Salinas aseguró que tener tantos autos chocolate ponen en riesgo a la ciudadanía porque son utilizados por vándalos porque no hay control.



"No tiene seguro de Responsabilidad Civil que marca la ley, si a usted le chocan ya sabe que no le van a pagar porque el carro normalmente no tiene un valor real, la persona que lo trae no le importa, lo puede dejar abandonado en la vía pública y una serie de factores que nos hace pensar", adicionó.



El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Tijuana, Gilberto Fimbres Hernández reiteró que son utilizados por la delincuencia.



"Se ha visto que como consecuencia muchos de esos autos que no tienen registro, que no tiene dueño, que no tiene papeles, los están robando los malos o los están utilizando para delinquir y como no hay registro, la autoridad no puede utilizar esa información para poder darle seguimiento a un delito", mencionó.



Se han visto algunas acciones, sin embargo, manifestó que el problema es mayúsculo.



"Tiene que hacerse un programa muy fuerte de atención a ese problema específico de los carro chocolates y el uso indebido que se está haciendo de ellos en la cuestión de la delincuencia...Son autos que están ilegalmente en el país, ocupamos que la autoridad supervise, regule, esas unidades", expresó.



De acuerdo al Censo Estatal Vehicular realizado por el Gobierno del Estado, en la entidad circulan al menos 24 mil 383 autos de procedencia extranjera, de los cuales 10 mil 93 están en Tijuana, declaró Nolberto González Grajeda, director de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.



"Pudimos detectar



que la gran mayoría de las personas que se inscribieron en el censo tienen situaciones económicas complicadas, y que los costos que tenían para importar al parecer eran bastante caros", reveló.



Los resultados del censo fueron entregados al Servicio de Administración Tributaria (SAT).



"Se presentó al Gobierno Federal porque son los únicos que pueden, de alguna manera, flexibilizar las reglas para la importación, ahorita existen maneras de importar vehículos pero están limitadas a la reglas vigentes en cuanto al arancel, los que tiene un arancel especial son aquellas unidades que son producto del Tlcan", anotó.



El funcionario explicó que los autos cuya serie empieza con números de del 1 al 5 (Tlcan) pagan aranceles del 1 al 5%, pero el resto pueden pagar hasta el 50%, sobre el precio estimado por la Federación.



"Es un tema que le preocupa al Gobierno del Estado, que no puede por sí solo regularlo porque los facultados para ello es el Gobierno Federal", admitió.



Desde 2008 el precio de importación ha aumentado de manera sustancial, mencionó, y puede ir desde 600 a mil dólares para los que aplican al Tlcan, hasta dos mil dólares para el resto, dependiendo de año, modelo y costo estimado de la Federación.



Para que las unidades puedan circular legalmente tienen que tener documentos de identificación expedidos por autoridad competente, indicó, en el caso de la importación por la autoridad Federal y la tarjeta de circulación por el Gobierno del Estado, placas de cualquier tipo de organización, no son válidas.