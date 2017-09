Representa riesgo para conductores

(GH)

En pésimo estado se encuentra la calle Magnolia, entre Cedros y Laurel, en la colonia Cuartel Zona, en donde trabajadores del sitio reportaron que la vialidad empeoró su situación a raíz de las lluvias, dejando a varios atascados en el sitio.



Mirna Salas, trabajadora cercana al lugar, comentó que el sitio se encuentra en esa situación debido a la corriente del agua que poco a poco desgastó el suelo, aunado al paso de camiones pesados, ya que es una zona de bodegas.



"La calle siempre se ve así y es que se hace como un canal cuando llueve, lo que pasa es que el agua baja de otras calles y rodea las bodegas, siempre pasa lo mismo, no arreglan la calle, los carros que pasan con el peso van emparejando la tierra porque son carros pesados", aseguró.



En la madrugada del sábado un tráiler se quedó atascado pues el conductor ya no pudo avanzar debido al peso de la carga y al lodo que cubría la calle Magnolia.



"Me quedé tirado en el lodo y vino una maquina del Ayuntamiento para poder sacarme y apenas así pude salir, me quedé ahí tirado desde las 4 de la mañana y yo entré por la calle para poder seguir el trayecto y ya no dejó el lodo pasar, traía carga que tenía que entregar temprano", mencionó Miguel Ángel Morales, conductor del tráiler.



Trabajadores de la zona solicitaron al Ayuntamiento de Hermosillo la pavimentación de la calle Magnolia, pues aseguran que han sido varios los problemas provocados por el estado de la vialidad.