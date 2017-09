A reparación carros recolectores

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Las cinco nuevas unidades de recolección de basura que fueron entregadas a Servicios Públicos Municipales no están operando debido a una falla en la bomba hidráulica, indicó Luis Fernando Pérez Pumarino.



El director de Servicios Públicos comentó que la falla es general y se debe a la capacidad de compactación de la bomba, por lo que serán regresadas al proveedor para su sustitución.



RESPONDERÁN



"Oficialía Mayor accionó el tema con el proveedor para hacer un dictamen, no es una falla mecánica, era la adaptación y la empresa se va a hacer cargo de la garantía y nos va a cambiar las bombas para tenerlas en funcionamiento", comentó.



El pasado mes la dependencia recibió cinco nuevas unidades recolectoras de basura, pero no han podido entrar en funcionamiento, pues de las 12 toneladas que permite la caja hidráulica, funcionaban para menos de cinco.



Pérez Pumarino aseguró que esta situación no afecta el servicio de recolección de basura, pues actualmente se cuenta con 72 unidades y para cumplir con las 100 rutas que hay, se necesitan únicamente 45.