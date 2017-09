Van hasta el tope o tardan en pasar los camiones

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Llegar temprano a la parada de camiones no siempre asegura a los usuarios estar a tiempo en su lugar de destino, ni tampoco a ir cómodamente sentados... o parados.



Hasta 40 minutos es lo que algunas personas dicen esperar la llegada de las diferentes líneas de transporte, las cuales a veces sólo ven pasar porque las unidades no los "levantan" por ir llenas, incrementando aún más el tiempo de espera, sobre todo en horas pico.



La alta demanda del servicio ha hecho que los 345 autobuses disponibles, distribuidos en 19 líneas, sean insuficientes para el traslado de los pasajeros a sus diversos destinos.



Alfonso López Villa, representante de Vigilantes de Transporte, declaró que el retraso y saturación de las unidades se debe a la falta de las mismas, situación que están resolviendo con camiones de emergencia.



"Se van a solicitar unidades emergentes, es lo que se va a hacer para completar la demanda. Son iguales, pero con otros concesionarios, y es por eso la tardanza y saturación del transporte, esto se debe a la falta de camiones", expuso.



Un problema frecuente al que se enfrentan los ciudadanos es que los camiones no los suben, informó López Villa, motivo por el cual se origina un mayor número de reclamos sobre el servicio de transporte.



"Recibimos las quejas más representativas y una es que pasa el camión, y como va lleno, no levanta al usuario porque ya está saturado, o incluso se paran dos o tres cuadras antes para no subir gente", subrayó el vocero de la organización.



De acuerdo con una encuesta realizada por la Unión de Usuarios entre 275 beneficiarios del transporte urbano, aplicada del 14 al 27 de agosto, el tiempo de espera promedio es de 20 minutos, considerando como "rutas críticas" la 8, 10, 13 y 14.



Ignacio Peinado Luna, presidente de la agrupación, dijo que otra de las deficiencias que presenta el servicio de transporte urbano en Hermosillo es la falta de aire acondicionado funcional, al reportar los usuarios que sólo el 50% de la unidades lo encienden.



BATALLAN MUCHO



Mientras esperan el transporte urbano, los usuarios miran desesperadamente la hora y checan cada camión que se aproxima para saber si es la línea que los llevará hasta su lugar de destino.



Abel Lagarda Ramos, usuario de la línea 12, puntualizó que en ocasiones espera de 30 minutos a una hora, debido a la cantidad de personas que viajan en el autobús.



"Yo tomo la línea 12 y hay veces que se tarda media hora o a veces hasta una hora, vienen repletos, algunas veces vienen de a dos, no tienen horario y la verdad es que yo tardo más esperando que en llegar a mi casa", comentó.



José Magaña, quien todas las mañanas espera la línea 17 Bachoco o Choyal para llegar a su trabajo, se quejó de que cuando pasa lleno el camión, éste no hace alto.



"Yo llego a mi trabajo en 15 minutos, 20 máximo cuando viene vacío y hay veces que no me sube", manifestó el usuario, "hay horarios en el que el camión pasa lleno, por ejemplo en la mañana cuando los chamacos van a la



escuela".



UNA HORA DE CAMINO



Hasta 30 minutos es lo que tarda esperando Ernesto Arredondo, estudiante de la Universidad Estatal de Sonora (UES), quien afirmó que al menos una hora es el tiempo que hace de camino para llegar a tomar sus clases.



Deidrel López, estudiante de la Universidad de Sonora, aseguró que no demora mucho en pasar la línea 16, pero que en ocasiones viene llena, lo que aumenta la desesperación de llegar a su destino.



"Yo tomo la línea 16, no importa si es Piña o Reforma, y pues mayormente la agarro rápido y la espero como unos 5 minutos", externó, "me ha tocado que venga lleno y luego hace mucho calor".



Se buscó la opinión de la Delegación de Transporte en Hermosillo para conocer si se trabaja en resolver la problemática, pero hasta el sábado no se obtuvo respuesta.