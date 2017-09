Ramón Alfredo pone el ejemplo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La falta de uno de sus brazos no es obstáculo. Armado con paciencia y un cordón, Ramón Alfredo se afana para amarrar un palo a un pequeño árbol en un jardín de un negocio cercano al hospital del Isssteson "Ignacio Chávez".



Su faena concluye, corta un poco del césped que está bajo la sombra del árbol naciente y descansa un rato. La idea del hombre de 38 años de edad es que el árbol no crezca "torcido", como asegura, hay mucha gente en la sociedad.



"Trato de que la gente vea algo positivo y no negativo, ¿cómo le dijera?, que cuando a uno le dan digan, no pues de algo sirvió que le diera esto", argumenta a su favor.



Y es que Ramón Alfredo es la representación de una de esas historias donde el infortunio lleva a un hombre a convertirse en una buena persona. Un retrato de un individuo ejemplar para la sociedad en la que él se desenvuelve.



Las calles que circundan al "Chávez" son su hogar. Ahí convive a diario con los pacientes del Hospital a quienes regala flores con la esperanza de que le regresen a cambio una moneda, pero también lava carros, poda jardines y barre banquetas.



"Aunque en la juventud que a mi me pasó en los años atrás sí era malandrín uno, ¿no?, pero tiene que bajarle unas rayitas el volumen al celular porque, la cosa, la vida es difícil y a como uno la llevaba es más difícil", refiere.



CÓMO PIERDE SU BRAZO



Hace seis años aproximadamente, el hombre originario de Bacobampo, Sonora, perdió un brazo cuando cayó del tren en el que iba de "trampa" rumbo a Chihuahua. Tardó seis meses en recuperarse luego de ser atendido en el Hospital General del Estado.



Desde entonces su vida se tornó distinta pues, de ser un "malandro" como él mismo se califica, pasó a ser una persona que busca hacer el bien y que quiere que la gente se sienta mejor a través de sus acciones.



"No pues dicen que no puedo lavar los carros, y sí puedo lavar los carros pero mejor me pongo a regalar flores, voy y compro los ramos en la florería y me los traigo.



"Me pongo aquí en la capilla para que la gente vea que tengo una manera diferente de desearles que pasen el día mejor, de perdida que no estén pensando que tienen familiares enfermos", expresa.



Su nombre completo es Ramón Alberto Valenzuela Cota. De muy corta edad salió de su casa en el Sur del Estado y a la fecha dice no saber mucho de su familia ya que no ha vivido con ellos.



Es un personaje conocido afuera del Hospital del Isssteson, asegura que los doctores lo conocen y hasta le ayudan con medicamentos.



Aunque busca siempre hacer algo porque no le gusta que le estén regalando las cosas.



"Tiene que cambiar uno, tiene que pasarle algo así como a mí que de perdida me sirvió para pensarle seis meses que no toda la vida la gente va a llegar y te va a decir: toma mijo, te voy a dar esto, vete a comer, no, va a llegar el momento en que ya la gente no aguante tanta delincuencia, pues", afirma.



Ramón acepta que está mal vestido, a veces desaseado y le provoca miedo a la gente, quienes lo ven mal, situación que le entristece porque más que un obstáculo para hacer el bien, el rechazo social hace a las personas como él hundirse más.



"Hay gente que pasa y lo ve a uno feo", comenta, "y hay gente que lo miran a uno y dicen, ¡ay!, una araña, es como si lo miraran a uno y dijeran, ¡Ay!, una araña".