Construye sus sueños

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Marcelino pasa las tardes construyendo en su imaginación; en sus sueños, se visualiza caminando entre andamios y bloques, dirigiendo las obras que se convertirán en hogares para las familias más necesitadas, para los desprotegidos de la ciudad.



“Cuando sea grande, quiero ser constructor; me gustaría construir casas para toda la gente que las necesite”, contó Marcelino Jusacamea López, de 11 años: “La gente agradece la ayuda, a nosotros nos han ayudado antes y yo quiero hacer eso también”, dijo.



“Todo el tiempo ha dicho eso”, explicó Guadalupe López, su madre: “Que él va a ayudar a la gente cuando esté grande, como que le da mucha tristeza la realidad; yo le digo que le eche ganas y que todo saldrá bien, que piense siempre en todo lo bueno que hará”.



Marcelino vive con su familia en una pequeña casa con techo de lámina en la ampliación de la colonia El Ranchito, un lugar donde son muchos los que viven en necesidad: Los padres de Marcelino están intranquilos porque no han podido costear los útiles escolares del niño que está por ingresar al sexto año de primaria.



Lo que más le gusta a Marcelino de la escuela son las matemáticas y jugar futbol con sus amigos, aunque confiesa entre risas que no le gusta mucho estudiar, pero que aún así mantiene su promedio de nueve porque tiene un secreto: Su buenísima memoria.



“Yo no sé cómo es su mente, pero todo lo trae grabado, su papá dice que él era igual; a Marcelino se le facilita entender rápido lo que le enseñan”, agregó Guadalupe, quien se preocupa por mantener a su hijo estudiando, para que no acabe por irse a la “vagancia”.



Marcelino ya se muestra impaciente por regresar a clases: “Me enfado nomás jugando aquí”, afirmó, por eso quiere volver pronto a la escuela, a seguir trabajando para que las casas que ahora sólo están en sus sueños, en algunos años, sean una realidad.



Si usted desea apoyar a Marcelino con una mochila y útiles para este nuevo ciclo escolar, puede traer sus donativos a las oficinas de EL IMPARCIAL, ubicadas en Sufragio Efectivo y Calle Mina, en la colonia Centro.