Ya tiene fuga dos semanas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Al menos dos semanas tiene una fuga de agua según aseguraron vecinos de la colonia Lomas del Norte, y el brote de agua potable en el bulevar Luz Valencia entre Olivares y De los Molinos tiene inconformes a habitantes del sector.



Miguel López, vecino que vive a pocos metros del brote, aseguró que otra fuga había afectado el sector y que al ser reparada, el agua buscó por dónde salir.



"Es que esa fuga estaba más arriba, la taparon y pues luego salió aquí y pues salen las fugas por la mala calidad de las tuberías, tapan una y luego sale otra y así se está yendo", afirmó López.



El afectado también comentó que es un desperdicio que el vital líquido se derrame de esa manera y que a pesar de haberla reportado no se ha obtenido respuesta de la autoridad.



"Yo la fuga la reporté como el jueves pero no sé dónde dejé el número de folio y luego ya en tarde aquí se juntan muchos moscos de por sí no hay agua y ahora menos hay con toda la cantidad que se está tirando", comentó Miguel López.



Cansado de ver el correr del agua, don Miguel solicitó a Agua de Hermosillo acudir cuanto antes a reparar la fuga que poco a poco ha ido erosionando el pavimento del bulevar Luz Valencia.