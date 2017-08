Piden más seguridad

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Vecinos de la colonia Coloso Bajo exigen a las autoridades realizar rondines durante las noches debido a la inseguridad que se presenta en el lugar, además de realizar la limpieza del canal y las áreas verdes.



María Ruiz, quien desde hace 27 años vive en la colonia, señaló que durante las noches se escuchan personas afuera de los domicilios e incluso caminando encima de los techos, y a pesar de llamar a las autoridades, éstas hacen caso omiso.



"Ya tenemos tiempo así, a veces se calma y se ven patrullas, pero en muchas ocasiones aún así siguen los cholos; este problema ya es viejísimo, tenemos varios años y cuando no son de aquí son de otras colonias de los lados", comentó.



Otro problema es la falta de limpieza de los camellones, ya que se encuentran con maleza crecida y además basura que en ocasiones los mismos habitantes del sector arrojan.



Una de las zonas problemáticas es el bulevar Jorge Valencia Juillerat, el cual se encuentra sucio y descuidado, lo que contribuye a la proliferación de insectos trasmisores de enfermedades.



"Tenemos desde hace semanas queriendo que vengan a darles una manita de gato, se ven muy mal y además eso ayuda a que los mosquitos se reproduzcan, no queremos que nuestras familias se enfermen", comentó Ana María Morales, vecina de la zona.



Además pidieron la limpieza del canal, el cual desde hace meses no ha sido limpiado y es un riesgo para los habitantes del lugar, ya que se desprenden malos olores y es nido de insectos.