Estrenan auto cortesía de LG y Telcel

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Liz Escárcega y Maximiliano Bocanegra fueron los ganadores de dos de los 18 automóviles del sorteo de LG y Telcel.



Arturo Armenta, director regional de Telcel, informó que el concurso inició en abril en toda la República para promocionar la marca y Sonora se llevó dos ganadores.



"Es muy importante darle a los clientes la oportunidad de estos concursos y qué mejor que un carro, ahí lo tienen, nadie lo creía", dijo.



Maximiliano adquirió un nuevo equipo y entró en la rifa de un auto, mientras que Liz acudió a una sucursal Telcel a renovar su equipo.



"Compré un LG G6, el promotor me indicó de la promoción y al llegar a mi casa me registré, el lunes pasado me llamaron y me hicieron unas preguntas y las contesté correcto, en menos de una hora me llamaron y me dijeron que había ganado", platicó Maximiliano.



Los autos fueron un Chevrolet Sonic 2017 y un Ford Figo 2017.