"Brotan" cuatro socavones en dos días

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Cuatro nuevos socavones surgieron los pasados dos días luego de las fuertes lluvias registradas en la ciudad, informó el gerente de Saneamiento y Alcantarillado de Agua de Hermosillo.



Miguel Ángel Santana Corrales detalló a Agua de Hermosillo le corresponde reparar tres de ellos, en las colonias Residencial de Anza, Choyal e Insurgentes.



"Son tres pequeños colapsos de tubería de alrededor de ocho pulgadas; no tienen un área de influencia muy fuerte, por lo que no representa grandes inconvenientes", recalcó.



En lo que va del año se han presentado 130 colapsos de drenaje de los cuales once han sido socavones por la temporada de lluvias, aseveró.



"De enero a la fecha llevamos 130 colapsos, en lo que va de la temporada de lluvia llevamos once más estos tres; de los anteriores nos quedan dos por reparar", dijo.



El otro hundimiento se registró en la calle Campodónico e Irineo Michel, en la colonia Centenario, pero indicó que le corresponde a la Coordinación de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Cidue).