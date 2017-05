Agarran predio como "guarida"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Punto de reunión para los delincuentes y basurero clandestino es lo que representa un predio abandonado desde hace casi dos décadas, en la colonia Solidaridad, y habitantes de los alrededores solicitan a las autoridades que sellen el lugar para evitar alguna tragedia.



El domicilio está localizado en la esquina de las calles Desemboque y Sierra de los Mojones, al Norte de la ciudad, donde algunos vecinos se quejaron por el peligro que dicen representa la construcción que lleva alrededor de 18 años desolado.



Martha Selene Torua, una de las reportantes, manifestó que el predio es invadido constantemente por personas sin oficio y de dudosa reputación, y aunque todos los colonos saben a lo que se dedican, no se atreven a decirles nada por miedo a represalias.



Norman Saúl Guerrero, otro de los vecinos afectados, agregó que las 24 horas del día se puede ver que entran y salen personas del lugar, y temen que en algún momento puedan hacerle daño a algún niño o estudiante, ya que se presta porque ninguno de los vecinos se mete.



"Se ponen a fumar mariguana también, y pueden jalar a una chamaquita o una estudiante y ni quién se dé cuenta, porque sólo se meten los malandros, y si le llamas a la patrulla no vienen, tienen miedo yo creo", indicó.



Los residentes de la colonia Solidaridad solicitaron más vigilancia en el sector, ya que no es el único predio que causa problemas, sino que destacaron que hay muchos más y consideran a la colonia como una de las más peligrosas de Hermosillo.