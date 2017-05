Se queda sin casa familia

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Momentos de desesperación están viviendo Ana Lidia España, su esposo y su pequeño hijo tras quedarse sin casa.



Ellos vivían en la invasión Guayacán en un cuarto construido con cartón y madera, pero hace unas semanas se cayó y no han podido volver a construirlo por falta de material.



Actualmente están viviendo por fuera de una casa que se ubica en la avenida Luis Orcí número 585, entre calle Choyal y Arturo S. Haro, en la colonia El Choyal.



Ana Lidia España manifestó su preocupación por su hijo Jesús Raimundo, de 7 años de edad, quien actualmente está practicando tiro con arco.



"Lo que más me preocupa es que no tenemos para comer y un lugar para vivir, se nos cayó la casa y no hemos juntado el material, mi esposo anda juntando lo que puede para hacer el cuartito otra vez.



"Nosotros somos personas muy pobres y no tenemos para comprar y por mi hijo ando pidiendo, para que él coma porque está haciendo un deporte", comentó.



Para apoyarlos puede acudir directamente a su domicilio y llevarle material para construir un cuartito y alimentos no perecederos, pues no cuentan con refrigerador ni estufa.