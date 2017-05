Solicitan limpieza en escuela primaria

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Para exigir la destitución del conserje de la escuela por el supuesto mal desempeño de sus labores, padres de familia de la Primaria José Ángel Barrios Ruiz, ubicada en la colonia Las Diligencias, tomaron las instalaciones del plantel ayer.



Un grupo numeroso de padres de familia, molestos y preocupados por las condiciones insalubres en las que según ellos se encuentra la escuela, desde las 07:00 horas cerró las instalaciones para que las autoridades tomen cartas en el asunto.



Josefina Cháirez, una de las madres de familia que participaron en la manifestación pacífica, platicó que desde tiempo atrás el intendente de la escuela situada al Sur de la ciudad ha dejado de cumplir sus labores, y algunos alumnos ya contrajeron infecciones por lo insalubres que se encuentran los baños principalmente.



"Ya van varios niños que se enfermaron, el hombre ni siquiera trabaja, se la lleva con el celular afuera de la escuela y ya lo habíamos hablado con la directora y ella decía que sí limpiaba y todo, hasta que se dio aviso a la Secretaría, y supuestamente estaban viendo el caso", dijo.



Debido a que una niña contrajo una infección en uno de los baños, mencionó, fue que decidieron alzar la voz, cerrar la escuela y no permitir que haya clases hasta que autoridades destituyan definitivamente al conserje.



La madre de la niña afectada manifestó su enojo ante las autoridades porque desde hace varios meses habían externado la situación y nadie había hecho nada al respecto, y sólo buscan que se haga justicia.



"Sólo queremos que este señor ya no esté aquí, no le interesa su trabajo y necesitamos que los niños estén en un ambiente sano y no se enfermen como mi hija, el mismo doctor me dijo que esa enfermedad la adquirió por los baños sucios", indicó.



Israel Barraza Ayala, representante de la Secretaría de Educación y Cultura, acudió a dialogar con los padres de familia y la directora del plantel para establecer acuerdos que beneficien a todos.



A través de un comunicado se informó que se llevaron a cabo acciones de limpieza en los baños de la escuela y en las instalaciones, además se asignó a un intendente para que permanezca en el plantel de forma interina el resto del ciclo escolar.