Los invaden las fugas por más de 40 años

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Alrededor de una semana es lo que lleva un colapso de drenaje en la colonia Palo Verde, pero los residentes de la calle Octava y Callejón Juárez aseguran de desde hace más de 40 años han sufrido los estragos de las fugas y lluvias, por el encharcamiento de agua en la zona.



María teresa Carrión, cuyo domicilio se ubica frente al lugar donde se estancan las aguas residuales, platicó que siempre se ha acumulado el agua, sólo que cuando pavimentaron el problema se agravó y desde entonces sufren serias inundaciones.



"Todas las fugas de la colonia vienen y recaen aquí, ahorita esta fuga viene de la calle de atrás, pero aquí caen y ya estamos enfadados, no se puede ni respirar de lo fuerte que está el olor a drenaje, y cuando llueve nos va peor porque nos inundamos", dijo.



La reportante platicó que tuvieron que colocar una barda de más de 60 centímetros a la orilla del cerco y otra más en la entrada principal, ya que el agua se mete a las casa y se convierte en un calvario, por lo que tuvo que construir un cuarto en el patio trasero para poder vivir.



"Yo me tuve que cambiar para acá atrás, tuve que dejar de vivir en la casa de enfrente porque nos inundamos todos;antes de que pavimentaran de perdida el agua seguía su curso y no se estancaba como ahora, ya no hallamos qué hacer, estamos resignados a vivir así", exclamó.



Otros habitantes del lugar mencionaron que tuvieron que destapar una de las alcantarillas para que el agua bajara un poco, pero aseguran que por las noches es cuando más se perciben los olores porque es cuando más colapsa el drenaje.