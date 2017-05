Celebra con trabajo y muchas ganas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con trabajo y muchas ganas es como Gilberto Espejo, de 57 años de edad y maestro de obras, celebró el Día de la Santa Cruz, después de cuatro décadas de haber incursionado en el mundo de la construcción.



Gilberto platicó que desde los 16 años de edad se inició como albañil y desde el primer día en que agarró una pala se enamoró del oficio, del que hoy se siente muy orgulloso.



"Yo estaba chamaco cuando empecé como albañil, tenía 16 años, pero ya tengo 20 años como maestro de obras, desde el primer día que inicié supe que era lo mío, porque para este trabajo necesitas vocación, no cualquiera lo hace", dijo.



Por la tradición de rendirle honor a la Santa Cruz y de alguna manera bendecir la obra en la que están laborando, don Gilberto siempre ha colocado una cruz de madera en la parte más alta de la construcción, utilizando la pedacería de madera, ramas y flores que adornan su contorno."Nosotros siempre lo festejamos trabajando, pero el jefe siempre nos hace una carnita asada y nos pone unas cervecitas, pero pues hasta el fin de semana yo creo, esperemos que sí se haga, pero la cruz ya la ponemos por tradición y que pues bendiga nuestro trabajo y nos cuide", externó.



El maestro de obras lleva 41 años en la albañilería y tres de sus cuatro hijos le siguieron los pasos, por lo cual se siente muy orgulloso porque trabajan junto con él y les ha pasado todos sus conocimientos.



"No hay como que te guste tu trabajo, sea lo que sea que hagas, para que te vaya bien en la vida, porque los albañiles de ahora no saben ni agarrar una pala, se la quieren llevar con el celular, y lo importante es que tu vocación sea esa, y eso es lo que siempre le digo a mis hijos", destacó.