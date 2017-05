Reportan la falta de encendido de aires en tres líneas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Usuarios del transporte urbano se quejaron por la falta de encendido de aires acondicionados en unidades de las líneas 3, 8 y 11, informó el vocero de Vigilantes del Transporte, Alfonso López Villa.



Detalló que hasta la tarde de ayer se habían recibido reportes en los cuales la ciudadanía se inconformaba de la falta del servicio en algunas unidades.



"En las redes ya hay algunas denuncias, en Twitter y en Facebook, ahorita nada más llevamos como unas seis, no está muy estable.



"Tenemos problemas en la línea 8, 3 y 11, son las que mencionan los usuarios".



Relató que durante el 2016 se registró hasta un 80% de las unidades con el aire encendido, no obstante la asociación defiende que se debe respetar la ley y por lo tanto los 370 camiones deben traer tal servicio.



"El año pasado fue un año muy aceptable porque tuvimos alrededor del 80% con aire acondicionado, es decir, fueron más de 300 unidades de 370 que andaban, es número aceptable, pero la ley es clara: Todos deben de traerlo encendido".



Durante el transcurso de la semana entrante la agrupación entregará en la Dirección de Transporte un listado con las rutas con mayor número de denuncias ante la falta de aire acondicionado.



Servicio irregular



En un sondeo realizado en el Centro de la ciudad, usuarios del transporte coincidieron en que sólo algunas unidades circulan con el aire encendido.



José Moreno, quien utiliza diariamente las líneas 12 y 4, mencionó que sólo en la primera ha apreciado unidades que no han encendido del aire.



"En la ruta 4 sí me ha tocado que lo traigan prendido y agrada mucho porque está muy fuerte el calor y apenas va empezando".