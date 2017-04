Protestan concesionarios de Sictuhsa frente al Palacio

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Alrededor de 60 concesionarios de Sictuhsa se encuentran reunidos afuera del Palacio de Gobierno.



José Luis Gerardo, director de la empresa de transporte público, indicó que solicitan que la autoridad estatal les informe si continuará en los próximos meses el subsidio del aumento del diésel.



Señaló que de no haber apoyo para la compra del combustible habrá un aumento en la tarifa que pudiera ser de 10 pesos y paralizarían alrededor de 100 unidades.



"Nosotros no vemos que haya reuniones para ver el tema, o las hay y no nos invitan", expuso.



Del subsidio para reducir a la mitad el costo del pasaje de los estudiantes, José Luis Gerardo puntualizó que el Gobierno del Estado adeuda 2.5 millones de pesos correspondiente al periodo de enero a marzo.