Le pone María dulce a sus días

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una distracción y un ejemplo para sus hijos es lo que realiza María Elva Escalante Valenzuela, quien hace repostería para vender.



Ella siempre ha sabido preparar diversos alimentos como pan, capirotada, dulces, bollitos, pasteles y más, pero fue hasta hace unos años que comenzó con su negocio.



María Elva Escalante dijo que nunca es tarde para emprender algo, pues antes no se animaba por las criticas que pudiera tener respecto a sus postres, pero el entusiasmo y las ganas de no estar todo el día en su casa la hicieron levantarse.



"Gracias a Dios me está yendo muy bien, la gente compra los postres porque saben que son 100% caseros y como que eso llama más la atención".



"Normalmente hago dulce de tamarindo, pay, flan, bollitos, pastel y capirotada, pero la gente compra de todo, lo bueno que una de mis hijas me ayuda con este negocio que las dos comenzamos", manifestó.



María Elva Escalante agradece todo el apoyo que ha tenido de sus seres queridos, en especial de su esposo que cuando tomó la decisión de emprender un negocio siempre estuvo con ella.



En esta época le va muy bien, pues como su negocio está en San Pedro, a diario pasa mucha gente y más los fines de semana.



Las personas van por su postre, normalmente compran capirotada, un dulce tradicional en Semana Santa.



"Normalmente hago cada tres o cinco días como 10 kilos de capirotada y a veces en un solo día se me acaba".



"Nunca vendo la capirotada por litro o medio litro, me gusta que mi producto se vea para que el cliente vea lo que va a comprar", indicó.



María Elva Escalante espera que más mujeres como ella se animen a comenzar algo nuevo, algo que las llene de felicidad.



"Hay que pararnos para salir adelante, ponerse a vender y pensar que esto es un sustento más para la casa, no hay que avergonzarse de lo que uno hace", resaltó.