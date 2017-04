"Atacan" de nuevo en escuela primaria

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Daños en la entrada principal y la puerta de la dirección quedaron este fin de semana en la Escuela Primaria Manuel González Franco, luego de que por quinta ocasión en lo que va del año ingresaron a causar daños.La directora del plantel ubicado en la colonia Valle del Marqués, Elizabeth Yee Ortiz, aseguró que aunque en esta ocasión no se robaron nada, temen que la situación se siga presentando, sobre todo en el próximo periodo vacacional."Es la quinta ocasión que entran, habían entrado cada fin de semana, el pasado nos dejaron en paz porque había gente trabajando todavía con las reparaciones de los robos, ahora no se llevaron nada porque no pudieron", indicó.Yee Ortiz comentó que las personas que intentaron ingresar a la dirección no lo lograron porque las cerraduras habían sido reemplazadas recientemente por unas más reforzadas, pero dejaron los daños visibles.La semana pasada también intentaron ingresar a abrir la tiendita escolar, añadió, pero no realizaron algún daño o robo, sólo se observa forzada la cerradura del puesto.Los maestros de esta escuela, que cuenta con doble turno, temen que en este periodo vacacional los robos y daños al plantel continúen, pues la zona donde se encuentra ubicada cuenta con pocos vecinos."No nos van a dejar en paz hasta que nos roben todo, ya nos robaron el cableado, proyectores, computadoras, a ver ahora en vacaciones cómo nos va, porque esta vez no pudieron entrar, pero de seguro van a regresar", dijo la directora.La maestra Elizabeth Yee mencionó que personal de la SEC atendió el reporte a la hora de salida y se platicó la posibilidad de contratar a otro intendente que ejerza como cuidador de la escuela.La Secretaría de Educación y Cultura informó que se repararán los daños causados y se reforzarán las cerraduras y rejas de protección del plantel, además del cuidado del plantel con vecinos del sector, padres de familia y personal docente.Además de los que forman la Brigada de Seguridad Escolar, afirmó el comunicado que se solicitará a las autoridades municipales que refuercen la vigilancia de la zona.