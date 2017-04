Solicitan vecinos rehabilitar calles

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Las fugas constantes de agua potable y drenaje, así como las lluvias, son causantes del mal estado en que se encuentran las calles de la Jacinto López.



Vecinos de la colonia ubicada al Norte de la ciudad se quejaron del asfalto maltratado principalmente de la calle Querobabi y Arizona, donde según comentaron los reportantes, hace más de 10 años que ni siquiera se tapan los baches.



"La calle está así como‘carcomida por las fugas que hay en la colonia, a cada rato se hace un cochinero y se va desgastando el pavimento, y como hace más de 10 años que no arreglan ni nada, pues está así con hoyos", expresó María Nieves.



La residente en la colonia desde hace más de 26 años, detalló que debido al desnivel de la avenida, el pavimento del lado Sur es el más afectado, y aunque algunos vecinos rellenan los huecos con arena y escombro, el agua que corre seguido por el lugar erosiona el material.



Elías Delgado, otro de los colonos afectados, explicó que ya han hecho peticiones al Ayuntamiento para que recarpeteen la calle, pero han tenido respuestas negativas por el sector en que se encuentra la colonia.



"Es que nos dicen que no se puede pavimentar porque en esta calle hay muchos lotes baldíos, pero nosotros qué culpa tenemos, pagamos impuestos igual que todos, no pavimentan desde hace mucho y tampoco arreglan las fugas, que son las que tienen así la calle", acentuó.



Los vecinos aseguraron que la última fuga que se presentó en la colonia fue hace alrededor de una semana, pero esperarán a recibir una respuesta favorable por parte de las autoridades porque se dijeron cansados de esperar tantos años.