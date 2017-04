Ya no aguantan tiradero de basura

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Hace más de dos años que se formó un basurero clandestino en la esquina de Simón Bley y Leandro Valle, y los vecinos solicitan a las autoridades que tomen cartas en el asunto, ya que no aguantan el foco de infección que representa.



El predio se localiza en la colonia Los Jardines, donde se encontraba una vivienda desolada, pero por los problemas que causaba, el propietario la demolió para vender solo el terreno, platicó una vecina.



"No sé exactamente de quién era, porque esa casa primero estaba sola y después la invadieron, pero al parecer el banco la embargó y después se volvió a quedar sola y la demolieron porque había muchos problemas ahí", comentó Alicia Burruel.



La reportante indicó que desde hace 31 años vive en la colonia ubicada al Norte de Hermosillo, y con la desaparición de la construcción que ahí se encontraba pensaron que la situación cambiaría, pero al parecer no fue así.



Lupita Molina, otra de las habitantes desde hace más de 30 años, agregó que el terreno es usado como basurero clandestino por algunos vecinos y por personas ajenas a la colonia que llegan en vehículos a arrojar los desperdicios en el lugar.



"A veces ni se aguanta la peste, echan todo tipo de basura, comida echada a perder y hasta animales muertos, los del Ayuntamiento han venido a limpiarlo pero al rato está igual, y pues si uno les dice algo se le echan encima", comentó.