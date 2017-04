Realizan misa en Hermosillo en honor a Alfredo Jiménez

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Para unirse en una sola oración por el recuerdo del periodista desaparecido, José Alfredo Jiménez Mota, se realizó una celebración eucarística en la Catedral Metropolitana de Hermosillo.



En voz del padre Isidoro Ramírez, se ofició la misa número doce a la cual asistió personal de esta Casa Editorial y donde se recordó a Alfredo Jiménez Mota.



Fue hace doce años, desde la tarde del 2 de abril de 2005 cuando no se supo más del paradero del periodista de EL IMPARCIAL, especializado en temas de seguridad.



Para recordarlo y pedir por él quienes fueron compañeros de trabajo y amigos, en Hermosillo, acudieron a la misacelebradaen su nombre.



En su homilía el sacerdote exhortó a la comunidad sonorense a orar y ser misericordiosos con uno mismo, pero también por otras personas a las que, sólo Dios, puede hacer un juicio a través del amor que les da.



"Dios nos enseña a que no debemos enjuiciar, juzgar o criticar", subrayó, "que no debemos traer la piedra en la mano para después lanzar la pedrada, sin embargo, ¿cuántas veces no la hemos lanzado?".