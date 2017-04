Exigen comparezcan secretarios de Seguridad estatal y de HMO

(GH)

Los diputados locales del PAN exigieron ayer en el Pleno Legislativo la comparecencia del secretario de Seguridad Pública y el comisario general de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Hermosillo, así como el cese de funciones del funcionario responsable del operativo de desalojo, ya que no existe justificación para el exceso de fuerza pública que autoridades policiales ejercieron el pasado viernes contra residentes de la Comisaría Miguel Alemán.En nombre del Grupo Parlamentario del PAN, el legislador Javier Dagnino Escobosa lamentó el actuar de elementos de las corporaciones policiacas del Estado y del Municipio, quienes a través de insultos, golpes y disparos de balas de goma desalojaron a un grupo de manifestantes violentando sus derechos humanos y diversos artículos de la Ley de Seguridad Pública."Un crudo testimonio de ese exceso de fuerza son las imágenes de un elemento policial que encañona con una escopeta a socorristas de la Cruz Roja, padres de familia y niños que levantaban las manos o corrían llenos de terror, imágenes que han causado una enorme indignación entre los sonorenses y que no podemos permitir que se repitan", señaló.Ante diversos casos de exceso de uso de la fuerza contra manifestantes, el diputado Dagnino hizo un llamado al Congreso a aprobar la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública de las Instituciones Policiales, presentada por el legislador Luis Serrato Castell en octubre pasado."El diálogo y la conciliación deben ser las principales herramientas que se utilicen para atender a ciudadanos que se manifiesten de manera pacífica y quienes únicamente buscan una pronta solución de sus problemas por parte de la autoridad. Las fuerzas policiales están para proteger y servir a los ciudadanos y no deben convertirse en un brazo represor", destacó Dagnino Escobosa.Los legisladores se pronunciaron a favor del diálogo y la libre expresión de los ciudadanos que ejercen su derecho de manifestarse, por lo que llamaron a las autoridades estatales y al presidente municipal de Hermosillo a respetar las garantías individuales de los habitantes.