Inicia CEDH expediente por desalojo del viernes

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Bajo el número de expediente 340/2017 la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) inició ayer una queja por oficio para determinar si hubo uso excesivo de la fuerza pública en el desalojo del bloqueo en la carretera Hermosillo-Bahía de Kino que se registró el pasado viernes.



José Gerardo Gastélum Bojórquez, primer visitador general de la CEDH, indicó que de acuerdo con lo que se vivió en la manifestación se presume que hubo violación de los derechos humanos porque hubo agresiones y amenazas con armas no letales.



Señaló que de acuerdo con lo establecido en el Código de Conducta de Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pudiera registrarse una violación de los derechos humanos.



"Nosotros vamos a solicitar a las corporaciones policiacas que estuvieron presentes los informes correspondientes y también a través del personal de la CEDH que estuvo ahí ya se redactó un acta circunstanciada", apuntó el visitador.



Para recabar la mayor información del expediente, Gastélum Bojórquez refirió que las oficinas de la CEDH en Hermosillo y de la Comisaría de Miguel Alemán están a disposición de la ciudadanía para recibir más quejas de las personas que resultaron afectadas.



MALA PLANEACIÓN: ABOGADO



La mala planeación de las autoridades estatales y municipales durante el desalojo de los manifestantes en la carretera Hermosillo-Bahía de Kino provocó que se registrara un uso excesivo de la fuerza pública por parte de los agentes policiacos, señaló el abogado Lorenzo Ramos Félix.



El miembro de la Federación de la Federación de Abogados del Estado de Sonora indicó que de acuerdo con lo que se observa en los videos que circularon por las redes sociales, los actos de violencia y amedrentación ejercidos por parte de los policías fue la respuesta que tuvieron al verse superados en número por los manifestantes.



Refirió que el protocolo de mandar a un grupo de agentes policiacos inferior al de los manifestantes fue erróneo porque provocó en los oficiales una situación de nerviosismo que derivó en violencia y amenazas con arma de balas de goma.



"Hubo una falla muy grande porque no se siguió el protocolo de mandar a un grupo disuasivo...", destacó.



Ciudadanos se sienten afectados



Con afectaciones principalmente económicas y en cuestión de tiempo al momento de trasladarse desde la Costa de Hermosillo a la ciudad, aseguraron estar habitantes de aquella zona, luego de que se quitara el transporte suburbano.



Según explicaron algunos residentes del poblado Miguel Alemán y Bahía de Kino, era más cómodo y viable para ellos viajar en el transporte suburbano, porque éste tardaba 30 minutos en llegar a su destino.



"La verdad sí afectó, porque no hay transporte rápido como el que quitaron", explicó Francisco Márquez, "cuando uno viene de emergencia a Hermosillo en los camiones de la Costa, se retrasa mucho".



Manifestó que para llegar a la ciudad, el transporte tarda dos horas en realizar el recorrido por la carretera 100, en donde va realizando paradas continuas para subir a más personas, aunque ya no quepan.



"Ahora viene super lleno, es mucha la incomodidad y a parte resulta peligroso por la sobre carga que trae. La solución sería que volvieran los camioncitos que iban para allá, porque quitarlos trajo problemas tanto al usuario como a los que trabajan ahí", acentuó.



Patricia Martínez, también residente en la Costa, precisó que el costo del servicio en un camión suburbano era razonable y que podía estar segura de que viajaría sentada y cómoda.



"Nos afectó a estudiantes y ciudadanos en general, porque era un buen servicio que para nosotros resultaba más cómodo", subrayó, "mientras que el camión normal hace hasta dos horas de camino e incluso se queda tirado en pleno calorón".



Al igual que ellos, Juan Carlos Rodríguez y José Luis Serafino, coincidieron en que los camiones actualmente transitan con sobrecarga de pasajeros, lo que resulta más peligroso además de caro.