Esperan usuarios hasta 30 minutos para tomar camión

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Usuarios de la Ruta 4 han reportado fallas en el servicio debido al poco número de unidades, aseguraron que algunos choferes no realizan las paradas y tienen que esperar hasta 30 minutos.



En horarios de 7:00 a 8:00 horas y de 13:00 a 15:00, es cuando más dificultades presentan los usuarios, pues las unidades pasan llenas y no se paran, por lo que deben dejar pasar algunas para poder tomar el camión.



En un sondeo realizado a usuarios de esta ruta, en su mayoría estudiantes, manifestaron que es una de las más utilizadas, en los recorridos Centro y Periférico, pero las unidades que circulan a diario no son suficientes.



"Siempre he pensado que es la ruta que más gente la utiliza, pero son muy pocas unidades a veces no pasa ninguna en 20 minutos y cuando pasan van llenas y no te suben, deberían haber más", dijo Karen Madonia, estudiante.



Según la aplicación UNE Transporte Sonora en esta ruta deberían circular de lunes a viernes 18 unidades de cada recorrido, Centro y Periférico, pero hay 16 y 15, respectivamente.



En esta aplicación también mencionan que el tiempo de espera es de 8 minutos, aproximadamente, pero hay quienes esperan hasta 30 minutos en las horas pico.



"He esperado hasta 30 ó 40 minutos, es que sí pasan, pero el problema es que van muy llenas, no son suficientes, mucha gente utiliza la ruta y con las que hay no alcanza, a veces pasan dos o tres camiones y no alcanzamos a subirnos", dijo el estudiante Jesús Campa.



La ruta realiza uno de los recorridos más largos desde el Parque Industrial hasta el bulevar Progreso, por lo que en zonas de la periferia y en instituciones como la Unison, UTH o Conalep 1 y 3, son donde más demanda de la ruta hay.



Debido a las fallas que presenta esta ruta, hay quienes optan por caminar un poco más para tener otras opciones de ruta, pero hay quienes no tienen otra opción y deben tomar precauciones para salir más temprano para esperar camión.