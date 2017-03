Preocupa descuido del parque

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Grafiti, basura e inseguridad se han apropiado del parque situado por bulevar Paseo Basalto y Gabiel Muñoz Milhe, en la colonia Paseo del Pedregal.



Juan Munguía, quien transitaba por el lugar, señaló que ese sector de la comunidad también se encuentra carente de alumbrado público.



Por ello pidió mayor vigilancia policiaca, pues se ubica una parada de transporte urbano a la cual acuden la mayoría de quienes radican en ese sector de la ciudad.



"El cochinero siempre ha estado, el grafiti pues nunca se va acabar porque los vagos no tienen cabeza y nomás piensan para hacer daño".



"En lo personal lo que más me preocupa es que hay veces que prende la luz pública y hay veces que no, y hay quienes agarramos el camión cuando todavía ni sale el Sol", agregó.



María López solicitó urgente atención al reporte pues dijo que tal espacio recreativo es uno de los pocos espacios ubicados en la comunidad.



"Este era un parque de los mejorcitos y me acuerdo que cuando recién me vine a vivir para acá estaba muy bonito pero no lo cuidan, ni la gente ni las autoridades", dijo.