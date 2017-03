Disfruta su gusto por los números

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Lo que para muchos representa un dolor de cabeza, para la niña Norma Denisse Caudillo Martínez es su gusto de todos los días, y es que la estudiante de sexto grado disfruta de las matemáticas a diario y ha participado en diversas competencias.



Su gusto por esta materia ha llevado a Norma a participar en diferentes etapas de la competencia Cotorra de Matemáticas, el año pasado llegó hasta la etapa nacional y en este ciclo ha sido seleccionada para participar a nivel estatal.



"En tercero y cuarto participé en la competencia Cotorra, en cuarto y quinto también participé en concursos de ortografía, el año pasado fui a la etapa nacional de la competencia Cotorra, este año no me han dicho dónde va a ser la etapa estatal", dijo.



La menor de 11 años cursa el sexto grado en la primaria Alberto Gutiérrez, la directora de la escuela y su maestra Kimberly la describieron como la alumna más destacada del plantel, pues ha mantenido además, un promedio de 10.



Entre las principales actividades que Norma disfruta dentro del aula están son los ejercicios matemáticos y convivir con sus amigos y aseguró que esta materia se le facilita más que otras, por eso su gusto es mayor.



Cuando sea grande Norma espera aplicar sus conocimientos y seguir creciendo como estudiante para en un futuro llegar a ser una arquitecta que realice trabajos de diseño de viviendas, ya que entre sus pasatiempos favoritos está dibujar paisajes.



"Se escucha padre eso de dibujar, hacer los planos y los diseños de cómo vas a hacer una casa, me gusta dibujar paisajes, no dibujo muy bien, pero me gusta, quisiera aprender", platicó.